Трассы Приморья обновят к турсезону

Обновление дорог по туристическим маршрутам Приморья ежегодно входит в план краевого минтранса. Так, в текущем году планируется привести в порядок трассы по популярным направлениям в Хасанском, Лазовском, Ханкайском и других округах.
Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году будет отремонтирован участок туристической трассы Раздольное — Хасан в Хасанском округе. Уже заключён контракт на обновление дороги, которое плавно продолжит масштабные работы предыдущего года между станцией Виневитино до села Занадворовка на километрах 45 — 55.
Кроме того, к открытию туристического сезона будет выполнено асфальтирование трёх километров дороги на въезде в село Андреевка с организацией пешеходной зоны. Также в порядок приводят 12 километров дорог к популярной бухте Алеут, где запланировано строительство курорта по федеральному проекту «Пять морей и озеро Байкал». В текущем году стартует масштабный проект по реконструкции участка дороги Краскино — госграница протяжённостью 13 километров.
В этом году продолжится работа и на участке Лазо — Заповедный в Лазовском округе. Здесь планируют ремонт дороги общей протяжённостью 20 километров, которая имеет важнейшее значение для развития туристического потенциала региона, поскольку в округе находится множество живописных бухт, зона заповедника и других туристически привлекательных объектов. В хорольском направлении к популярному озеру Ханка планируют привести в порядок участок протяжённостью 15 километров.
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в России уверенно набирает обороты автомобильный туризм, что становится особенно заметным во время майских праздников. По его словам, важно, чтобы дороги к местам отдыха и достопримечательностям были комфортными и безопасными.
Всего в 2026 году в России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут свыше 340 участков региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического осмотра. Среди этих дорог — исторически сложившиеся и современные маршруты к природным комплексам, памятникам архитектуры, историческим достопримечательностям, святыням.