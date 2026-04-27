В Хабаровске 27 апреля перекроют центр на семь часов из-за репетиций парада

Подготовка к параду Победы в Хабаровске продолжается, и автомобилистам снова придется корректировать свои планы на вечер. Уже сегодня, 27 апреля, центр краевой столицы будет перекрыт для движения транспорта из-за очередной тренировки пеших парадных расчетов, сообщает мэрия.
Репетиция продлится с 16:00 до 23:00, и на это время сразу несколько ключевых улиц превратятся в пешеходную зону для военных. Водителям стоит заранее продумать пути объезда и убрать припаркованные машины, чтобы не уехать домой на эвакуаторе.
Основные ограничения движения затронут пять центральных магистралей. Перекрытия будут действовать в вечерние часы, когда городской трафик еще достаточно плотный, поэтому возможны серьезные заторы на объездных путях. В список закрытых для проезда улиц вошли следующие участки:
улица Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского,
улица Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Ким Ю Чена,
улица Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Пушкина,
улица Карла Маркса от Пушкина до улицы Льва Толстого,
Уссурийский бульвар на отрезке от Шеронова до Пушкина.
Отдельное внимание власти просят уделить правилам парковки в зоне проведения репетиции. На время тренировки вводится полный запрет стоянки на улице Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского, на улице Пушкина от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского, а также на Уссурийском бульваре от Шеронова до Пушкина. Все машины, оставленные в этих локациях после 16:00, будут эвакуированы.