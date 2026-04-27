AFP: 42 человека погибли после столкновения общин из-за колодца на востоке Чада

На востоке Чада погибли 42 человека, это произошло в ходе столкновения между двумя общинами. Подробности сообщает Agence France-Presse.
«Конфликт вспыхнул после спора двух семей из-за колодца. Погибли по меньшей мере 42 человека», — сказано в публикации. При этом агентство ссылается на представителя правительства в регионе Брахима Исса Гальмайе.
Тем временем вооруженные силы Мали успешно ликвидировали за субботу как минимум 80 боевиков, которые ранее приняли участие в нападении на позиции правительственных войск.
Также сообщалось, что министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате взрыва заминированного грузовика у своей резиденции. Трагедия произошла 25 апреля на армейской базе Кати в пригороде столицы Бамако.
Также сообщалось о теракте в Колумбии: люди погибли и пострадали из-за взрыва на шоссе.