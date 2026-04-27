Первый серийный автомобиль Российской империи восстанавливают в Красноярске

В Красноярске восстанавливают первый серийный автомобиль Российской империи. Над проектом работает основатель центра сохранения ретро-транспорта Александр Кнапнугель. Он воссоздает почти полную копию автомобиля «Руссо-Балт» С24, выпускавшегося в начале XX века. Модель повторяет оригинал по конструкции: деревянные колеса с резиновыми шинами, правый руль и вынесенную за корпус коробку передач с тормозом. Исключение составляет только двигатель, так как он установлен от «Москвича-403». В мэрии уточнили, что завершить работу планируют летом. После этого автомобиль станет музейным экспонатом. «Руссо-Балт» станет 10-м экземпляром, собранным по чертежам, — уточнили в ведомстве. Напомним, что накануне в Красноярске открыли памятник героям Чернобыля.