ВС РФ накрыли ФАБами командование 210-го полка ВСУ в Запорожской области

Ранее Life.ru сообщал, что расчёты тяжёлых огнемётных комплексов ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» нанесли результативный удар по вражеским позициям в Харьковской области. Благодаря прицельной работе были уничтожены хорошо укреплённые опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесных массивах.