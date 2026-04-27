Хабаровск примет всероссийский фестиваль цифрового спорта

Программа обещает быть насыщенной и разнообразной. В Хабаровске пройдут турниры по популярным киберспортивным дисциплинам — от CS2 и PUBG до «Мира Танков» и мобильных игр. При этом организаторы делают ставку не только на классический киберспорт, но и на так называемые фиджитал-направления, где цифровая среда соединяется с реальными навыками: гонки дронов, симуляторы, интерактивные виды спорта.