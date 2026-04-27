Хабаровск примет всероссийский фестиваль цифрового спорта

Хабаровск этим летом впервые станет одной из ключевых площадок Всероссийского фестиваля цифрового спорта. Второй этап масштабного проекта пройдет 6 и 7 июня в «Платинум Арене» и соберёт участников и зрителей со всего Дальнего Востока и других регионов страны, сообщает минцифры края.
Событие приурочено к Году спорта, объявленному губернатором Дмитрием Демешиным, и проходит в русле государственной программы «Спорт России», реализуемой по инициативе Президента страны Владимира Путина. Фестиваль отражает общий курс на развитие новых форматов спорта, где традиционные дисциплины всё чаще пересекаются с цифровыми технологиями.
Программа обещает быть насыщенной и разнообразной. В Хабаровске пройдут турниры по популярным киберспортивным дисциплинам — от CS2 и PUBG до «Мира Танков» и мобильных игр. При этом организаторы делают ставку не только на классический киберспорт, но и на так называемые фиджитал-направления, где цифровая среда соединяется с реальными навыками: гонки дронов, симуляторы, интерактивные виды спорта.
Такой формат уже стал отдельным трендом и постепенно набирает популярность в регионах. В Хабаровском крае интерес к цифровому спорту растёт, а сама тема выходит за рамки узкой аудитории.
«Сегодня у нас только спортивным программированием занимается почти 30 тысяч человек, проводятся соревнования по гонкам дронов. Конечно всего этого невозможно было бы добиться без всесторонней поддержки, которую оказывает наш Президент», — сказал министр спорта края Дмитрий Чикунов.
Фестиваль станет не только спортивным, но и зрелищным событием. Помимо турниров, для гостей готовят интерактивные площадки, демонстрации технологий, конкурсы и встречи с известными спортсменами и блогерами. Организаторы рассчитывают, что мероприятие привлечёт не только игроков, но и семьи с детьми, а также всех, кому интересны современные технологии.