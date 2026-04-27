Первую пятизвездочную гостиницу в Красноярске планируют открыть в 2028 году

Первая пятизвездочная гостиница в Красноярске будет построена к 400-летию города.

Источник: Комсомольская правда

Первую пятизвездочную гостиницу в Красноярске планируют открыть в 2028 году — к 400-летию города. Об этом ТАСС сообщил мэр Сергей Верещагин.

— У нас нет в городе «пятерки». Конечно, для города-миллионника такой отель необходим, — заявил градоначальник.

Зимой 2026 года стало известно, что в Красноярске приступили к планировке территории для строительства пятизвездочного отеля. Многофункциональный гостиничный комплекс разместят рядом с торговым центром «Комсомолл».

В самом здании планируют разместить салон красоты, рестораны, тренажерный зал и зону SPA. Предусмотрена подземная парковка.