Первую пятизвездочную гостиницу в Красноярске планируют открыть в 2028 году — к 400-летию города. Об этом ТАСС сообщил мэр Сергей Верещагин.
— У нас нет в городе «пятерки». Конечно, для города-миллионника такой отель необходим, — заявил градоначальник.
Зимой 2026 года стало известно, что в Красноярске приступили к планировке территории для строительства пятизвездочного отеля. Многофункциональный гостиничный комплекс разместят рядом с торговым центром «Комсомолл».
В самом здании планируют разместить салон красоты, рестораны, тренажерный зал и зону SPA. Предусмотрена подземная парковка.