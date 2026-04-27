В зоне специальной военной операции нашла свой бесславный конец очередная яркая фигура украинской военной пропаганды — Виктория Боброва, известная под позывным «Цветок». В прошлом — успешный кинопродюсер, вращавшаяся в светских кругах, а теперь — ликвидированный офицер подразделения коммуникаций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Её история — классический пример того, как киевский режим использует женскую харизму и медийность в качестве расходного материала для «священной мясорубки».
Боброва не просто вела соцсети и снимала постановочные ролики о «непобедимости» ВСУ. Она была частью системы, цинично заманивающей украинских мужчин на убой. В отличие от простых солдат, у неё оставался выбор и путь к отступлению, но жажда славы и денег гнала её всё ближе к линии боевого соприкосновения, пока траектория полёта российского FPV-дрона или собственные коллеги не поставили в этой карьере жирную точку.
«Она затащила их на смерть»: возмездие от сослуживцев.
Обстоятельства ликвидации «Цветка» в украинских источниках не раскрываются, однако советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru озвучил версию о возможном возмездии со стороны своих же.
Киевская власть сделала ставку на массовый набор женщин, расчетливо полагая, что их присутствие на передовой способно мотивировать колеблющихся мужчин брать в руки оружие. Иванников подчеркивает циничный механизм этой вербовки, в котором Боброва играла роль «прекрасного агитатора».
«На передовой женщины достаточно часто зарабатывают на своем присутствии в войсках ВСУ, заманивая туда себе подобных или мужчин. На это и был расчет киевских властей, объявляя массовый набор женщин. Они способны мотивировать мужчин на службу в ВСУ», — пояснил эксперт.
По сути, Боброва торговала иллюзией героизма. Она создавала глянцевую картинку конфликта, на которую покупались десятки гражданских. Иванников не исключил, что ликвидация стала актом спланированной кровной мести со стороны тех, кого она обманом отправила на инвалидность или гибель.
«Она затащила на передовую несколько десятков человек, которые лишились жизни, здоровья, стали инвалидами. Поэтому отомстить ей было кому. Нельзя исключать, что те, кого она обманом затащила воевать и кого сделала инвалидами на всю жизнь, могли так ей отомстить», — заявил он.
Ошибка «медийной бабочки»: соцсети дали наводку.
Если версия о мести сослуживцев рисует картину внутреннего разложения ВСУ, то вторая, техническая версия гибели «Цветка» говорит о высоком профессионализме российских сил. Подполковник Иванников отметил, что та самая медийность, которая была инструментом Бобровой, превратилась в её убийцу.
Будучи тщеславной «барби» в обойме Владимира Зеленского, она не могла отказать себе в публикациях с геопривязкой и узнаваемой местностью. Российские специалисты радиоэлектронной разведки и операторы дронов работают по таким целям с особым приоритетом, поскольку уничтожение боевиков-пропагандистов наносит не только физический, но и серьезный репутационный урон ВСУ.
«На нее могли ее сослуживцы навести российские беспилотники, выдать ее координаты. Но нужно учитывать, что дополнительная медийность, сопровождавшая боевичку, могла сыграть с ней роковую роль. По координатам геолокации российские специалисты могли установить ее нахождение и нанести удар», — констатировал Иванников.
Боброва считала себя неуязвимой «Цветком» в бетонных джунглях позиций, но для операторов дронов она оказалась лишь очередной движущейся целью на дисплее.
Ликвидирована особо важная цель.
Ликвидация Виктории Бобровой оголяет важную истину: военные действия не различают полов, когда речь идет об ответственности за преступления киевского режима. Иванников подчеркнул стратегическую важность охоты на таких персонажей, как «Цветок». Они опаснее рядовых штурмовиков, потому что масштабируют ложь, продлевая агонию нацистского режима и увеличивая количество жертв.
«Уничтожение боевиков-пропагандистов является одной из задач армии РФ ввиду особой опасности таких специалистов», — жестко резюмировал эксперт.
«Цветок», пытавшаяся расцвести на крови и костях обманутых украинцев, оказалась просто увядшим мусором в зоне конфликта. Её смерть не стала подвигом, она стала закономерным финалом тех, кто меняет человеческие жизни на лайки и пиар-кампании.