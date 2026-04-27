«Орешник» наготове: Украину ждет жесткий ответ за атаки РФ и гибель людей

Российские военные в ответ на атаки ВСУ на объекты на территории РФ наносят удары по военно-промышленному комплексу Украины, включая порты, куда поставляют западную технику, не исключено, что будет применен «Орешник». Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В Череповце Вологодской области в результате атаки беспилотников оказался пробит трубопровод серной кислоты на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит», утечка ликвидирована. На производственной площадке фосфорного комлпекса пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии.
Севастополь в ночь на 26 апреля подвергся одному из самых массированных налетов. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили более 70 дронов. При атаке погиб один человек, четверо пострадали. Несколько десятков домов были повреждены.
«Наши военные, думаю, уже апробируют электромагнитное излучение, может, лазер. Конечно, ведется антидроновая борьба, когда дроны работают против дронов — дроны-перехватчики, дроны-камикадзе», — сказал Дандыкин.
Он добавил, что ВСУ специально наносят удары по мирным объектам и целям, повреждение которых может спровоцировать экологические проблемы и сорвать курортный сезон на юге РФ.
«Мы в ответ бьем по портам Одессы и судам, которые разгружаются. Эти атаки ощутимы. ВСУ усиливают атаки дронов из-за эффективности наших ударов вглубь территории врага. Также у нас есть “Орешник” для уничтожения особо важных объектов, в том числе сил, занимающихся разработкой операций», — добавил Дандыкин.