«СКА-Хабаровск» в Ярославле крупно проиграл «Шиннику»

Матч 31-го тура Первой лиги ФК «СКА-Хабаровск» провёл на выезде в Ярославле с местным «Шинником». Красно-синие и в этой встрече не смогли достойно противостоять нападающим соперника, и игра завершилась с итоговым результатом 3:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Шинник» игру начал с прессинга, и уже на 4-й минуте форвард хозяев Илья Порохов в штрафной Кузнецова смог сохранить мяч в противостоянии с обороной армейцев и мощно пробил на неудобной для вратаря «СКА-Хабаровска» высоте, 1:0.
На 12-й минуте ярославский клуб реализовал угловой, а на 24-й минуте Порохов из-за пределов штрафной мощно пробил низом, и справиться со скачущим по газону мячом голкипер дальневосточников не смог. Ещё через 10 минут всё того же форварда «Шинника» его напарники вывели на рандеву с Кузнецовым, и в этот раз страж ворот красно-синих оказался на высоте и не позволил Илье оформить хет-трик.
— Если мы пропускаем на первых минутах гол — это как ушат холодной воды на голову, — посетовал после матча главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — Опять в первом тайме пропускаем ненужные голы и начинаем играть с гандикапом. Не знаю, какая-то чёрная полоса у нас идёт. Здесь и травмы, всё в совокупности.
Следующий домашний матч «СКА-Хабаровск» проведёт 3 мая. В этот день красно-синие примут «Уфу». Начало матча в 17:00. Дальневосточники к этому матчу находятся на 14-й позиции в таблице с 35 очками, у соперника 15-я строчка и 31 балл.