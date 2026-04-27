Жителей Приангарья просят не ходить на Мунку-Сардык из-за трагедий с туристами

В апреле 2026 года произошло несколько трагических случаев с туристами при восхождении на гору Мунку-Сардык в Бурятии. 21 апреля стало известно, что трое красноярских туристов погибли при покорении этой горы. Через несколько дней стало известно, что снежная лавина сошла на группу туристов из Иркутской области. Группа была из семи человек, есть погибшие.