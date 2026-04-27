Жителей Приангарья просят не ходить на Мунку-Сардык из-за трагедий с туристами

ИРКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Жителей Иркутской области просят воздержаться от походов в район горы Мунку-Сардык в Бурятии до конца апреля из-за трагедий, которые произошли с туристическими группами. Об этом сообщает агентство по туризму области.
«В связи с участившимися трагическими случаями, связанными со сходом лавин, просим воздержаться от походов на вершину Мунку-Сардык (Республика Бурятия). До 29 апреля ограничен доступ в этот район. Из-за схода снежной массы есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисковые работы. Введен режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется. Спасатели проводят дополнительное обследование маршрутов», — говорится в сообщении.
В апреле 2026 года произошло несколько трагических случаев с туристами при восхождении на гору Мунку-Сардык в Бурятии. 21 апреля стало известно, что трое красноярских туристов погибли при покорении этой горы. Через несколько дней стало известно, что снежная лавина сошла на группу туристов из Иркутской области. Группа была из семи человек, есть погибшие.