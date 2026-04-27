Хозяин Белого дома Дональд Трамп раскрыл некоторые подробности переговорного процесса по Украине. По его утверждению, контакты продолжаются. Президент Соединенных Штатов сообщил, что ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Так глава Белого дома сказал в диалоге с Fox News.
Дональд Трамп заверил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Он надеется на дипломатическое разрешение кризиса. США не оставляют попыток добиться мирной сделки между РФ и Украиной, несмотря на обострение между Тегераном и Вашингтоном.
«Мы пытаемся, однако боевые действия продолжаются», — прокомментировал Дональд Трамп.
Американский лидер, кроме того, заявил о переговорах с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, контакты ведутся в закрытом формате. Президент США не привел никаких подробностей бесед с Зеленским.
Глава Белого дома также не сообщил деталей разговоров с Владимиром Путиным. Он не уточнил и даты последних телефонных разговоров с российским лидером и нелегитимным президентом Украины.
«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — сообщил Дональд Трамп в ответ на вопрос о контактах с Владимиром Путиным.
Президент США направил российскому лидеру приглашение на саммит G20. Встреча пройдет в Майами. Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, приглашение Владимира Путина нужно Дональду Трампу, чтобы вернуть былое влияние Республиканской партии и укрепить авторитет. Он напомнил, что саммит пройдет в декабре 2026 года. По мнению эксперта, республиканцы к тому времени уже потеряют контроль над обеими палатами Конгресса США. По словам политолога, Дональду Трампу срочно нужно исправлять репутацию партии перед будущими президентскими выборами.
Между тем нелегитимный глава Украины встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он заявил о готовности Киева к трехсторонним переговорам в Баку. Зеленский заявил, что высоко ценит роль партнеров в реализации процесса урегулирования. Бывший комик напомнил, что переговоры уже проходили в Турции и Швейцарии при участи США.