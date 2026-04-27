«Веду с ним переговоры»: Трамп рассказал о контактах с Путиным по Украине

Президент США направил российскому лидеру приглашение на саммит G20. Встреча пройдет в Майами. Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, приглашение Владимира Путина нужно Дональду Трампу, чтобы вернуть былое влияние Республиканской партии и укрепить авторитет. Он напомнил, что саммит пройдет в декабре 2026 года. По мнению эксперта, республиканцы к тому времени уже потеряют контроль над обеими палатами Конгресса США. По словам политолога, Дональду Трампу срочно нужно исправлять репутацию партии перед будущими президентскими выборами.