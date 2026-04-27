В Екатеринбурге работает выставка антикварной мебели XVIII-XIX веков

В Екатеринбурге с 25 апреля 2026 года работает выставка европейской антикварной мебели
— Представлен спальный гарнитур, состоящий из четырех предметов: кровати, туалетного столика с зеркалом и двух прикроватных тумб. Он был создан в начале 1900 х годов в стиле Людовика XVI. Строгие прямые формы изящно декорированы бронзовыми цветочными гирляндами и лентами, — рассказали в Департаменте.
В ходе выставки екатеринбуржцы также смогут увидеть французские буфеты, венецианские кресла XVIII века, коллекционный фарфор XIX века, созданный российскими фабриками братьев Корниловых, Гарднера, Кузнецова и Попова.
Посмотреть на европейскую антикварную мебель можно будет в антикварном салоне на улице Малышева до 31 июля. Вход для посетителей свободный.