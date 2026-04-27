Старинный автомобиль времен Российской империи восстанавливают в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице идет работа над восстановлением первого серийного автомобиля Российской империи. Проект реализует основатель центра сохранения ретро-транспорта Александр Кнапнугель.
Речь идет о воссоздании модели «Руссо-Балт» С24, которая выпускалась в начале XX века. Мужчина собирает практически полную копию автомобиля, максимально приближенную к оригиналу.
Машина повторяет историческую конструкцию: у нее деревянные колеса с резиновыми шинами, правый руль и вынесенная за кузов коробка передач с тормозом. При этом двигатель установлен современный — от «Москвича-403», что стало единственным отступлением от оригинала.
Завершить реставрацию планируют уже летом. После этого автомобиль станет музейным экспонатом.
На сайте gnkk.ru отметили, что «Руссо-Балт» станет десятым экземпляром, собранным по архивным чертежам.
