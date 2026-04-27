Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перетягивание пролива: Иран держит США в страхе после срыва переговоров

Переговоры США и Ирана, которые ожидались в выходные, были сорваны. Политолог Перенджиев сказал, как это отразится на ситуации в Ормузском проливе.

Источник: Аргументы и факты

Блокада Ормузского пролива продолжится на фоне срыва переговоров США и Ирана, которые должны были состояться в выходные в Пакистане. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Переговоры США и Ирана в Пакистане, которые могли бы состояться в эти выходные, вновь сорвались. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что отменил поездку своих посланников в Исламабад. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и иранская делегация покинули Пакистан, так и не проведя встречу с американской стороной.

«США будут и дальше держать Ормузский пролив в качестве некоего экономического давления на Иран. Тегеран как бы перекрыл пролив и контролирует проход других кораблей, а США в отместку перекрыли пролив в отношении иранских кораблей и тех, кто сотрудничает с Ираном в экономической плоскости», — сказал Перенджиев.

США ввели морскую блокаду иранских портов 13 апреля 2026 года, перехватывая суда для давления на Тегеран. В ответ Иран 18 апреля вновь перекрыл Ормузский пролив, заявив, что откроет его только после снятия американской блокады.

США задействовали для блокады авианосную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Корабли ВМС США с начала блокады перехватили 37 связанных с Ираном торговых судов, утверждает центральное командование Пентагона (CENTCOM). При этом иранские СМИ сообщают, что десятки судов смогли обойти блокаду США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше