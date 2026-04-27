Перетягивание пролива: Иран держит США в страхе после срыва переговоров

Переговоры США и Ирана в Пакистане, которые могли бы состояться в эти выходные, вновь сорвались. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что отменил поездку своих посланников в Исламабад. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и иранская делегация покинули Пакистан, так и не проведя встречу с американской стороной.
«США будут и дальше держать Ормузский пролив в качестве некоего экономического давления на Иран. Тегеран как бы перекрыл пролив и контролирует проход других кораблей, а США в отместку перекрыли пролив в отношении иранских кораблей и тех, кто сотрудничает с Ираном в экономической плоскости», — сказал Перенджиев.
США ввели морскую блокаду иранских портов 13 апреля 2026 года, перехватывая суда для давления на Тегеран. В ответ Иран 18 апреля вновь перекрыл Ормузский пролив, заявив, что откроет его только после снятия американской блокады.
США задействовали для блокады авианосную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Корабли ВМС США с начала блокады перехватили 37 связанных с Ираном торговых судов, утверждает центральное командование Пентагона (CENTCOM). При этом иранские СМИ сообщают, что десятки судов смогли обойти блокаду США.