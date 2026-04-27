Фильмы в онлайн-кинотеатрах начали сопровождать титрами о вырезанных сценах

С 1 марта в России вступил в силу закон, согласно которому прокатное удостоверение не выдается фильмам, содержащим материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Такие картины запрещено распространять на сайтах в интернете, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей, доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы, а также в социальных сетях, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей.