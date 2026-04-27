В Красноярском крае трое подростков погибли в ДТП с лошадью

В Шарыповском округе Красноярского края вечером 26 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли трое юношей.
По информации полиции, на 17 км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 наехал на лошадь, стоявшую справа по ходу движения. После этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.
В результате аварии водитель и двое 17-летних пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Лошадь тоже погибла.
В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.