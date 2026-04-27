Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае трое подростков погибли в ДТП с лошадью

В Шарыповском округе Красноярского края вечером 26 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли трое юношей.

По информации полиции, на 17 км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 наехал на лошадь, стоявшую справа по ходу движения. После этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель и двое 17-летних пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Лошадь тоже погибла.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

