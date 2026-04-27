Хабаровчанин взломал бар, чтобы спеть, и ушел с микрофоном за 50 тысяч

Житель Индустриального района Хабаровска несколько дней провел в алкогольном марафоне, а когда захотелось караоке, отправился прямиком в ближайший бар. Там он взял дорогой микрофон со стола диджея, после чего сбежал, рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
На днях в полицию обратилась управляющая баром, расположенным в Индустриальном районе. Женщина обнаружила, что ночью, уже после закрытия, в помещение кто-то проник и вынес оттуда радиомикрофон стоимостью 50 тысяч рублей. Следов погрома не было, но отсутствие дорогостоящей техники налицо.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску вычислили подозреваемого довольно быстро. Им оказался 33-летний местный житель, который на допросе выдал версию, достойную сценария трагикомедии. По его словам, он несколько дней пил в разных местах и разных компаниях, а когда душа попросила песен, отправился в бар.
Дверь заведения фигурант открыл силой, и лишь оказавшись внутри темного зала осознал, что вокруг ни души. Немного побродив по пустому помещению, он забрал со стола диджея радиомикрофон и скрылся. Выступать в итоге пришлось не перед публикой, а перед следователем.
В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли похищенное имущество. Микрофон вернули законным владельцам, так что техника серьезно не пострадала. А вот самому фигуранту теперь предстоит отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.