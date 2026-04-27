Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин взломал бар, чтобы спеть, и ушел с микрофоном за 50 тысяч

По словам фигуранта, он несколько дней пил в разных местах и разных компаниях, а когда душа попросила песен, отправился в караоке — но заведение было уже закрыто.

Житель Индустриального района Хабаровска несколько дней провел в алкогольном марафоне, а когда захотелось караоке, отправился прямиком в ближайший бар. Там он взял дорогой микрофон со стола диджея, после чего сбежал, рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

На днях в полицию обратилась управляющая баром, расположенным в Индустриальном районе. Женщина обнаружила, что ночью, уже после закрытия, в помещение кто-то проник и вынес оттуда радиомикрофон стоимостью 50 тысяч рублей. Следов погрома не было, но отсутствие дорогостоящей техники налицо.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску вычислили подозреваемого довольно быстро. Им оказался 33-летний местный житель, который на допросе выдал версию, достойную сценария трагикомедии. По его словам, он несколько дней пил в разных местах и разных компаниях, а когда душа попросила песен, отправился в бар.

Дверь заведения фигурант открыл силой, и лишь оказавшись внутри темного зала осознал, что вокруг ни души. Немного побродив по пустому помещению, он забрал со стола диджея радиомикрофон и скрылся. Выступать в итоге пришлось не перед публикой, а перед следователем.

В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли похищенное имущество. Микрофон вернули законным владельцам, так что техника серьезно не пострадала. А вот самому фигуранту теперь предстоит отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.