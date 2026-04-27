Движение в центре Хабаровска перекроют 27 апреля на несколько часов

Центр Хабаровска перекроют для проведения тренировок пеших парадных расчетов. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», временно ограничат передвижение по некоторым улицам сегодня, 27 апреля, с 16 до 23 часов.
Ограничение затронет улицы:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена,
— Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина,
— Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого,
— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.
В указанные часы будет запрещена и стоянка транспортных средств на улицах:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Уссурийском бульваре от Шеронова до Пушкина.
Движение общественного транспорта также изменится на это время:
— троллейбусные маршруты № 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Л. Толстого, Ким Ю Чена, Шеронова на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам. В направлении из центра города маршруты № 1, 4, 9 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Л. Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам.
— маршруты № 14, 19, 34, 56, 82 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Л. Толстого, Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам. В направлении из центра города маршруты № 14, 19, 34, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару на улицы Л. Толстого, Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;
— маршрут № 21 в направлении центра города будет следовать с улицы Карла Маркса по улице Л. Толстого, Ким Ю Чена, Гайдара на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленному маршруту;
— маршрут № 29К с Амурского бульвара будет следовать по улице Л. Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту.
На этой неделе состоятся и другие тренировки. Так, еще одна репетиция пеших расчетов ожидается 2 мая с 7 до 14 часов (ограничения затронут те же улицы), а 29 апреля состоится первая тренировка с прохождением механизированных колонн — она пройдет с 13 до 23 часов.