В Хабаровском крае водитель мотоцикла без прав попал в ДТП

Вечером 26 апреля 2026 года, в 22:10, на пересечении улиц Муравьёва Амурского и Фрунзе в Хабаровске (район дома № 28) произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края, водитель Honda двигался по улице Муравьёва Амурского со стороны улицы Запарина и выполнял левый поворот на улицу Фрунзе. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом Kawasaki Ninja, который проезжал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Мотоциклист, мужчина 2002 года рождения, получил травмы и был доставлен в больницу. Право управления транспортным средством у него отсутствовало. Мотоцикл после аварии перемещён на специализированную стоянку.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
