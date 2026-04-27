МИД РФ: Россия готова к киберугрозам Киева на фоне выборов в Госдуму

Российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Киева, в том числе в контексте будущих выборов в Госдуму. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

По словам дипломата, власти Украины кичатся использованием информационных технологий против России, при попустительстве или с подачи западных спонсоров Киев грубо нарушает соответствующие понимания государств, достигнутые в ООН.

— Готовность наших компетентных ведомств противодействовать, купировать и предотвращать исходящие угрозы — постоянная, — сказал Люкманов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские специалисты в деле защиты от кибератак полагаются прежде всего на отечественный потенциал в области информационной безопасности, а также развивают взаимодействие с зарубежными партнерами.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что грядущие федеральные выборы пройдут в непростых условиях. Но попытки противника дестабилизировать ситуацию и расколоть общество в период голосования неизбежно будут пресечены.

Президент 1 апреля во время встречи с представителями Центральной избирательной комиссии акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета выборов в Государственную думу. Он заявил, что ни одна внешняя сила не должна иметь возможности влиять на ход или результаты голосования граждан.

