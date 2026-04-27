Врач Поляков рассказал о скрытом вреде беляшей и сосисок в тесте

Беляши, сосиски в тесте, пирожки и булочки относятся к категории лакомств, которые не несут для организма никакой пользы, но способны навредить. Подробнее о том, к чему может привести постоянное поедание такой выпечки, aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Беляши, сосиски в тесте, пирожки, булочки — это продукты, которые никак не относятся к жизненно необходимым, в большей степени к ним нужно относиться как к лакомству. Это продукты, которые доставляют удовольствие, но имеют низкую пищевую ценность. Да, они калорийны, голодного человека такой пищей накормить можно, но ее качество оставляет желать лучшего», — сказал Поляков.
Эксперт отметил, что подобная выпечка представляет собой быстрые углеводы, насыщение от которых проходит через несколько часов.
«Постоянное употребление в пищу таких продуктов приводит к повышению уровня сахара в крови. Если это зажаренная продукция, например, беляши или пирожки, то в них много растительного масла, которое относится к категории богатых омега 6 продуктов. Чаще всего используется либо подсолнечное, либо кукурузное масло, которое при температурной обработке становится совсем не полезным. В нем образуются частично гидрогенизированные формы жира, это омега 6, опять же, которая повышает воспалительные процессы в организме. То есть пользы особо нет», — подытожил диетолог.
