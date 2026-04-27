Врач Поляков рассказал о скрытом вреде беляшей и сосисок в тесте

«Постоянное употребление в пищу таких продуктов приводит к повышению уровня сахара в крови. Если это зажаренная продукция, например, беляши или пирожки, то в них много растительного масла, которое относится к категории богатых омега 6 продуктов. Чаще всего используется либо подсолнечное, либо кукурузное масло, которое при температурной обработке становится совсем не полезным. В нем образуются частично гидрогенизированные формы жира, это омега 6, опять же, которая повышает воспалительные процессы в организме. То есть пользы особо нет», — подытожил диетолог.