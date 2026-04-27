Школьные повара Хабаровского края сразились в кулинарном поединке

В регионе подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026».

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучшая столовая городской школы»; «Лучшая столовая сельской школы»; «Лучший повар»; «Комплексная оценка в Цифровой платформе школьного питания и взаимодействия с родительской общественностью». Соревнования проходили в течение в двух дней в краевой столице, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«В конкурсе приняли участие девять школьных команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикинского и Солнечного округа, Ванинского, имени Лазо, Вяземского, Хабаровского районов», — сообщила заместитель начальника отдела специального образования и здоровьесбережения министерства образования и науки края Татьяна Федоренко.

Школьные повара Хабаровского края сразились в кулинарном поединке. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

Все команды справились с блиц-турниром «Три вопроса родителей организаторам питания в школе», прошли квест-практикум «Безопасный пищеблок», а также презентовали домашнее задание «Тематический стол “Школьное питание”. Школьные повара соревновались в индивидуальном профессиональном (практическом) конкурсе “Кулинарный поединок”.

«Наша команда оформила тематический стол, посвященный Году единства народов России. Для этого испытания презентовали три блюда из меню школьного завтрака: творожную запеканку со сгущенным молоком, плов с курицей и свежим огурцом, а также перловую кашу со зразой и сметанным соусом. Дополняет композицию традиционный горячий напиток — чай с лимоном, сервированный в самоваре с сушками», — рассказала участница конкурса, повар школы с. Аван имени М. И. Венюкова Наталья Исаева.

По итогам конкурсных состязаний победителями в своих номинациях стали команды из школы № 24 г. Комсомольска-на-Амуре и школы с. Монгохто Ванинского района. В кулинарном поединке победу одержала Татьяна Гончарова — повар из школы № 24 г. Комсомольска-на-Амуре. Победители представят регион на всероссийском этапе.

Напомним, что в прошлом году по итогам всероссийского конкурса в номинации «Лучшая столовая городской школы» команда лицея № 1 и комбината школьного питания № 2 г. Комсомольска-на-Амуре заняла второе место.