Россиян ждут короткие майские праздники. Календарь

Первые майские выходные в 2026 году продлятся с 1 по 3 мая, с пятницы по воскресенье. Вторые — с 9 по 11 мая, с субботы по понедельник. Между этими периодами будет пятидневная рабочая неделя.
Общая продолжительность отдыха в этом году оказалась меньше, чем в предыдущие периоды. В 2022, 2024 и 2025 годах майские каникулы длились по восемь дней, в 2023 году — семь, а в 2019-м — девять.
Правительство заранее утвердило календарь так, чтобы продлить новогодние каникулы: выходной с 3 января перенесли на 9 января, а выходной с 4 января — на 31 декабря. Из-за этого майские не получили дополнительных дней и оказались разбиты на два коротких периода по три дня.