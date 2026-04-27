Вел «Радионяню» и предрек Киркорову славу: умер режиссер и актер Лев Шимелов

Заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов скончался 24 апреля в возрасте 96 лет. Причиной смерти звезды стал инсульт. Об этом со ссылкой на окружение артиста сообщает РИА Новости.
«Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти», — сказала собеседника агентства.
Церемония прощания со Львом Шимеловым уже состоялась в Боткинской больнице. О том, когда артиста проводят в последний путь, пока не сообщается. Известно лишь, что похоронят его на Ваганьковском кладбище.
Отметим, артистическая карьера выпускника бакинского физмата началась с работы конферансье джаз оркестра Азербайджана, позже — в Московском мюзик холле. В качестве режиссера и соавтора Шимелов выступил в программах «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» и «Это было вчера». С 1979 года вел передачу «Радионяня», которая выходила в эфир до 1989 года.
Напомним, когда певец Филипп Киркоров впервые вышел на сцену, а было это в мае 1985 года, Лев Шимелов, работавший на том концерте конферансье, предрек молодому артисту большое будущее.
«Запомните эту фамилию — Киркоров. Через несколько лет он станет звездой, и тогда все вы — сидящие в этом зале — сможете с гордостью сказать, что были свидетелями самых первых его шагов», — сказал тогда Шимелов, представлявший публике молодого артиста.
А юморист Святослав Ещенко не так давно признался, что именно Лев Шимелов, его друг, является для него примером в профессии. По его словам, Льву Павловичу 90 лет, и он в отличной форме, и физической, и душевной. И его продолжают приглашают играть спектакли. Ещенко отметил, что он получает удовольствие от игры своего друга.
Вместе с тем 21 апреля ушел из жизни российский актер Александр Пангаев. Ему было 74 года. Актер известен по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны».
Кроме того, в Москве умер Алексей Пиманов. Ведущий программы «Человек и закон» скончался в 64 года. У знаменитости не выдержало сердце. Вдова телезвезды Ольга Погодина пока не прокомментировала трагедию. Первым высказался о трагедии старший сын артиста Денис.