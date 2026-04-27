Последняя рабочая неделя апреля будет четырехдневной и закончится трехдневными выходными. Это связано с первомайским праздником, который приходится на пятницу, 1 мая. Рабочими будут дни с 27 по 30 апреля. Причем 30 апреля, в четверг, рабочий день сократится на 1 час, так как это предпраздничный день. Далее последуют выходные с 1 по 3 мая включительно. На работу жителям Красноярского края предстоит выйти 4 мая, в понедельник. Первая рабочая неделя мая будет обычной, пятидневной, а затем снова последуют длинные выходные. Отдыхать работающие будут с 9 по 11 мая включительно в честь празднования годовщины Дня Победы. В пятницу, 8 мая, рабочий день также сократится на 1 час, как предпраздничный.