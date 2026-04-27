Россиян предупредили об активизации продаж фейковых билетов на концерты

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Аналитики зафиксировали активизацию мошеннических схем с продажей фейковых билетов на концерты в России и за рубежом через социальные сети и мессенджеры, рассказали РИА Новости в компании-разработчике F6.
«В 2026 году зафиксировали активизацию мошеннических схем с продажей поддельных электронных билетов на популярные культурные и развлекательные мероприятия в России и за рубежом. Причем злоумышленники используют для обмана пользователей бренды как российских, так и зарубежных исполнителей», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что если раньше основной площадкой для продажи поддельных билетов были сайты-двойники популярных сервисов и фишинговые страницы, то в последние месяцы киберпреступники все чаще атакуют пользователей через объявления в мессенджерах и социальных сетях. Они служат приманкой, которые размещают за 1−5 дней или за несколько часов на российские концерты. А на концерты в других странах объявления распространяются за 2−3 месяца.
«Переписка с “продавцом” происходит в личных сообщениях. Злоумышленники охотно и дружелюбно отвечают на вопросы потенциальных покупателей. При продаже концертов на зарубежные концерты “продавцы” обычно уверяют, что передача билетов покупателю будет проводиться через официальный сайт организатора концерта», — добавили специалисты.
Далее мошенники просят покупателя перевести деньги на банковскую карту или по счету мобильного телефона, а в качестве подтверждения — прислать квитанцию. После оплаты пользователя просят «подождать подтверждения» или сообщают о «проблемах с поддержкой».
Эксперты напоминают: чем крупнее концерт и выше ажиотаж вокруг билетов, тем больше сообщений от мошенников в группах, каналах и чатах. В среднем злоумышленники размещают под каждое такое событие около 300 шаблонных фальшивых объявлений, используя для этого подставные аккаунты, которые вскоре удаляют.
Россиянам рекомендуют приобретать билеты на культурные и развлекательные мероприятия только через официальные сайты организаторов, билетных операторов и в авторизованных приложениях. Любые предложения о продаже билетов в группах, чатах и мессенджерах и на других неофициальных площадках следует оценивать как потенциально мошеннические.