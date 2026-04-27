Синоптик Позднякова: Первомай будет дождливым

Традиционные первомайские выезды на природу москвичам придется перенести. Как сообщила синоптик Позднякова, в первый день мая ожидаются холодная погода и дождь.

Источник: Аргументы и факты

Май в столичном регионе начнется с холодной погоды и дождя. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«1 мая местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха практически останется на том же уровне, что и в последние дни апреля — не выше 8 градусов тепла», — отметила она.

Повышение температуры ожидается в выходные.

«2 и 3 мая прогнозируется улучшение погоды, то есть температура будет повышаться и дожди пойдут на убыль. Не исключено, что 3 мая дневная температура достигнет отметки 14−15 градусов тепла. Таким образом, 2 и 3 мая будут благоприятны для поездок на дачу или природу», — добавила синоптик.

Ранее Поздняков рассказала, что апрель завершится с отрицательной температурной аномалией.