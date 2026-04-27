Демешин лично доставил технику и дроны бойцам на передовую

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вновь побывал в зоне специальной военной операции. Он встретился с военнослужащими группировки «Восток» и бойцами добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск», доставив им партию техники и снаряжения, сообщает пресс-служба краевого правительства.
На передовую привезли всё, что сегодня особенно востребовано: беспилотники и комплектующие, автомобили, мотоциклы, квадроциклы, болотоходы, а также медикаменты, средства связи и оборудование для прокладки линий связи. Часть техники предназначена для ремонта и обслуживания уже работающих машин.
«Я не просто передаю помощь, а привожу её сам — чтобы поддержать боевой дух и лично пожать руку парням», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Во время поездки глава региона также вручил государственные награды военнослужащим. Встреча прошла непосредственно в зоне выполнения боевых задач, где губернатор пообщался с бойцами и обсудил их текущие потребности.
Кроме того, при поддержке Хабаровского края рядом с линией соприкосновения продолжается создание учебной базы для спецназа. Там планируют отрабатывать ближний бой и работу с беспилотниками — как по их применению, так и по противодействию.