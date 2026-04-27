В Минералогическом музее ИРНИТУ стартовала выставка, посвященная 180-летию золотодобычи в Приангарье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выставку «К истокам золотого дела. 180 лет на карте Иркутской области» торжественно открыли в ИРНИТУ.
В экспозиции представлено около 200 экспонатов, в том числе минеральные образцы с включением золота, пробирные иглы, литература для горняков и мини-модель шлюза.
Выставка в Минералогическом музее имени А. В. Сидорова посвящена 180-летию с момента открытия россыпей в верховьях реки Хомолхо. Именно в середине XIX столетия началось промышленное освоение приисков Ленского золотоносного района. С тех пор Бодайбинская земля стала главной «золотой кладовой» Восточной Сибири.
Коллег и гостей музея на церемонии открытия приветствовал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, который подчеркнул, что проект хранит историческую память о золотодобытчиках, в том числе, выпускниках политеха. Также экспозиция напоминает о работе компаний-партнёров университета, чья поддержка помогает готовить отраслевые кадры.
Как отметила директор музея Полина Логинова, выставка в первую очередь славит труд тех, кто преумножил богатства Сибири. Официально экспозиции присвоен статус историко-культурной ценности всероссийского уровня.
«Такой коллекции больше нет нигде в мире. Радует, что она находится именно у нас — в одном из самых крупных минералогических музеев за Уралом. Уникальной выставку делает именно золото. Например, здесь есть минеральные образцы, где четко просматриваются включения желтого металла. Сейчас в зале выставлено около 200 экспонатов, а всего в коллекции насчитывается порядка 400 экземпляров», — говорит Полина Логинова.
Особый интерес представляют свинцовые печати, которыми опечатывали мешки с желтым металлом. На некоторых из них до сих пор читаются фамилии прежних владельцев приисков. Эти предметы обнаружили на прииске Красноармейском.
Также внимание посетителей привлекают пробирные иглы. Так называют эталонные пластинки, предназначенные для определения пробы драгоценного металла. Рядом с иглами выставлен пробирный камень из кремниевого сланца, которым пользовались геологи на полевых работах.
Одну из витрин украшают эталонные образцы, подаренные музею руководством ПАО «Лензолото». Это сверкающие осколки руды геологи бережно собирали на протяжении 30 лет, начиная с 1929 года.
Впечатляет золотисто-черными переливами и строгими геометрическими линиями углеродистый сланец с кубическим пиритом в «глазках», который нашли на месторождении Сухой Лог.
Учёных и студентов могут заинтересовать книги о добыче золота в Бодайбинском районе. Часть литературы передал в дар музею выпускник Иркутского горно-металлургического института 1960-х годов Владимир Беляев. Для школьников музейщики подготовили мини-модель шлюза с песком и весами. Интерактивный объект можно потрогать руками, чтобы понять, как в старину промывали золото.
Экскурсию провела ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Любовь Лузгина. Также она прочитала лекцию о выпускниках политеха, которые дарили музею экспонаты или внесли вклад в освоение золоторудной промышленности Приангарья.
Впечатлениями от увиденного поделилась третьекурсница Геологоразведочного техникума Дарья Бурмистрова. Больше всего ей понравились знаки отличия, которые вручали золотодобытчикам. По мнению студентки, такие награды свидетельствуют о трудолюбии и большом вкладе специалистов в развитие отрасли. Дарья подчеркивает, что выставка имеет для неё особое значение, поскольку она решила продолжить династию политеховцев-недропользователей. Иркутский технический университет окончили её отец и дедушка, который много лет работал оценщиком на месторождении Сухой Лог и получил звание Заслуженного геолога РСФСР.