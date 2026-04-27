В Красноярске составили антирейтинг магазинов с просроченной «молочкой»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подвело итоги I квартала 2026 года и составило антирейтинг торговых точек по количеству выявленной просроченной молочной продукции.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в магазине ООО «Юлсви» на улице 3-я Дальневосточная, 50 — 192 единицы продукции с истекшим сроком годности.
Второе место занял ИП Набили Р. Г. с торговыми точками на улицах Коммунальная, 4 и Астраханская, 9 — 139 единиц. Третье — ИП Кошатащян А. С. (проспект Свободный, 80), где выявлено 63 единицы просроченной продукции.
В числе нарушителей также ИП Большакова О. В., в магазинах которого зафиксировано 49 единиц просроченной продукции, и ИП Филиппова Н. Н. — 30 единиц.
Всем хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Данные получены с использованием государственной системы мониторинга «Честный знак», которая позволяет отслеживать оборот продукции и выявлять нарушения в режиме реального времени.
В Роспотребнадзоре рекомендуют проверять сроки годности товаров и использовать мобильное приложение «Честный знак» при покупке продукции.