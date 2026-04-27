Минздрав делает ставку на долголетие — россиян призвали менять образ жизни

РИА Новости сообщает, что увеличить продолжительность жизни россиян помогут не только медицинские технологии, но и образ жизни, включая занятия спортом и участие в культурной жизни.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что регулярная физическая активность играет ключевую роль. По его словам, 40 минут занятий спортом способны улучшить более 250 показателей крови, даже при наличии отклонений.
Для раннего выявления рисков заболеваний в стране создаются центры медицины здорового долголетия. Они занимаются диагностикой и обучением принципам сохранения здоровья.
Министр подчеркнул, что результат зависит от самого человека и его готовности следовать рекомендациям врачей.
Медицина здорового долголетия включена в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Такие центры уже работают в Москве и Саранске.
