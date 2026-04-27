Россия вырвала победу — ватерполистки обыграли Китай в финале

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая в финале Кубка мира во втором дивизионе, сообщает РИА Новости. Матч прошел на Мальте и завершился со счетом 18:17.

Решающая атака состоялась за секунды до конца встречи. При равном счете главный тренер Сергей Маркоч взял тайм-аут за четыре секунды до сирены. Победный мяч Дарья Савченко отправила почти с центра площадки в момент окончания игры.

Турнир стал для российской команды первым крупным стартом за несколько лет под эгидой World Aquatics. В соревнованиях участвовали 24 сборные.

Победа обеспечила сборной России место в финальном этапе Кубка мира 2026 года. Он пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля.

Ранее World Aquatics сняла ограничения на участие российских спортсменов. Атлетам из России и Белоруссии разрешено выступать с флагом и гимном во всех дисциплинах под эгидой федерации.

