Эксперт предупредил о новой схеме мошенников с «обратным переводом»

Мошенники стали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае если выполнить просьбу, есть риск блокировки карт. Об этом рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.
— Мошенники стали использовать схему «обратного перевода», то есть переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму денег на конкретный счет. Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина «дропа», то есть соучастника преступления, — пояснил Кучава.
Эксперт добавил, что деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица. Если вернуть такой перевод, реквизиты жертвы могут попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях. В результате карты и счета могут быть заблокированы во всех финансовых учреждениях страны. При этом деньги с банковского счета не исчезают, но доступ к ним будет возможен только при личном обращении в отделение банка с паспортом.
При поступлении подобной просьбы от незнакомца нельзя переводить деньги самому. Единственный безопасный способ — позвонить в свой банк, сообщить о несогласованном поступлении средств и инициировать процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя, передает РИА Новости.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил, что в России участились случаи мошенничества с так называемыми ошибочными переводами.
Депутат Госдумы Владимир Плякин выступил с инициативой по выпуску чистых банковских карт без номеров и CVV. По мнению парламентария, это позволит снизить количество финансовых операций, проводимых мошенниками.