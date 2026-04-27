Эксперт предупредил о новой схеме мошенников с «обратным переводом»

Эксперт добавил, что деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица. Если вернуть такой перевод, реквизиты жертвы могут попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях. В результате карты и счета могут быть заблокированы во всех финансовых учреждениях страны. При этом деньги с банковского счета не исчезают, но доступ к ним будет возможен только при личном обращении в отделение банка с паспортом.