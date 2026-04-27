Сокрушительный ответ за Вологду и Севастополь: огненный шторм подавил ВСУ

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в ночь на 26 апреля 203 беспилотников, атаковавших как приграничные территории, так и глубокий тыл — от акватории Черного моря до Вологодской области.
В Череповце дрон пробил трубопровод серной кислоты на территории азотного комплекса «Аммиак-3» (АО «Апатит»). Утечку удалось оперативно ликвидировать, но без жертв не обошлось: на производственной площадке фосфорного комплекса пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Самой горячей точкой стал Севастополь — город пережил один из самых массированных налетов с начала СВО. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили более 70 дронов, но не обошлось без пострадавших. Один человек погиб.
Откуда «Лютый» летел в сторону Вологды и Севастополя.
Атака на Вологодскую область, удаленную от СВО на сотни километров, породила массу версий о запуске дронов. В экспертной среде звучали предположения о возможном запуске из Казахстана, однако капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru выразил сомнения на этот счет.
«Некоторые эксперты говорят, что дроны могут лететь с Казахстана. Но я думаю, что с Украины. Вологодская область от Украины немного ближе, чем Екатеринбург… И чем дальше летит “Лютый”, тем меньше взрывчатки он несет. Но главное для ВСУ — это факт атаки в информационном плане», — пояснил эксперт aif.ru, подчеркнув, что враг массово использует искусственный интеллект при прокладке маршрутов, чтобы обходить средства обнаружения.
Что касается Севастополя, здесь малая дистанция гарантирует максимальную боевую нагрузку.
«Севастополь однозначно атаковали с оккупированной части Херсонской области или из Николаевской области. Как правило, используются дроны “Лютый”. Небольшое расстояние позволяет им нести большое количество взрывчатых веществ. Большое количество БПЛА идет на прорыв», — констатировал Дандыкин.
Асимметричный ответ: западня для судов и призрак «Орешника».
В Киеве громкими терактами пытаются компенсировать провалы на фронте, но Москва отвечает по принципу «зуб за зуб», только на порядок мощнее. По словам Дандыкина, учащение атак ВСУ по мирным кварталам с прицелом на срыв курортного сезона и создание экологических катастроф связано с успехом нашей авиации и ракетных войск на передовой.
«Наши удары ощутимые, в том числе и сегодняшней ночью, и вчера по Днепропетровску, по Киеву попадаем сильно», — отметил эксперт.
Ответом на ночную дерзость стали целенаправленные удары по логистическим артериям Украины. В ответ на атаки российские военные нанесли удары по портам в Ильичевске и Одессе, повредив судно под флагом Палау, которое, предположительно, доставляло военные грузы.
«В Одессу везут боеприпасы, оружие. Все это очевидно… Наши военные могут блокировать выход всех украинских судов из портов Одессы и подвергать ударам суда, которые туда входят и везут оружие», — подчеркнул Дандыкин.
Для особо укрепленных командных пунктов и арсеналов, откуда планируются атаки на регионы РФ, у России припасен главный козырь.
«Также у нас есть “Орешник” для уничтожения особо важных объектов, в том числе сил, занимающихся разработкой операций», — предупредил военный эксперт.
Харьковский фронт: добивание военного потенциала ВСУ.
Российская армия методично перемалывает базы снабжения противника на харьковском направлении. Дандыкин подчеркнул, что активное продвижение российских войск там подкрепляется уничтожением инфраструктуры, которую враг не успел эвакуировать.
«В Харькове хватает военных складов с боеприпасами, там остались производства, где ремонтируется техника. Те же нефтебазы, где ВСУ получают топливо на этом направлении, объекты энергетики и так далее… В Харькове еще много военных целей», — резюмировал капитан первого ранга.
Ночная атака на Череповец и Севастополь обнажила истинную цель украинских ударов — это ставка на медийный резонанс, экологические провокации и срыв мирной жизни в российских регионах. Однако Россия демонстрирует зеркальный и гораздо более мощный ответ: от блокады военных грузов в портах Одессы до перспективы применения «Орешника» по центрам принятия решений.