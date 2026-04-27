Эксперт Бэй: России и Китаю стоит продлить безвизовый режим

Бэй Вэньли напомнил о проведении месяца китайско-советской дружбы в ноябре 1952 года в Шанхае. В то время во всех шанхайских кинотеатрах показывали советские фильмы, которые посмотрели порядка 6 млн человек. В городе проходили выставки советских фотографий и гастроли артисты балета и Театр кукол имени С. В. Образцова. «Артисты также посещали заводы и школы, общаясь с простыми гражданами, — рассказал профессор. — Эти мероприятия охватили почти каждый уголок Шанхая, посеяв семена дружбы по всему городу», — сказал он.