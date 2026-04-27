Эксперт Бэй: России и Китаю стоит продлить безвизовый режим

ШАНХАЙ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Россия и Китай, вероятно, продлят пробный безвизовый режим, так как он принес пользу. Такое мнение ТАСС выразил заместитель директора Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете Бэй Вэньли.
«Система безвизового въезда отвечает потребностям людей, в значительной степени способствует обменам и сотрудничеству между народами двух стран, — отметил Бэй Вэньли. — Основываясь на положительном практическом эффекте, я уверен, что РФ и КНР продлят эту систему».
Профессор-русист сказал, что после введения безвизового режима он заметил значительный рост потока туристов из России в Шанхай. По его мнению, режим также облегчает деловые поездки и академические обмены. «Такая мера удовлетворила потребности населения обеих стран, значительно облегчила обмены, укрепила взаимопонимание и коммуникацию и дала очень хорошие результаты», — указал Бэй Вэньли. «Обмены между людьми всегда были важнейшей составляющей двусторонних отношений, а прочный фундамент дружбы между людьми является гарантией долгосрочного стабильного и позитивного развития двусторонних отношений», — подчеркнул профессор.
Опыт советско-китайских обменов.
Бэй Вэньли напоминает, что дружба часто начинается с простого и искреннего контакта. Он привел в качестве примера переписку между советскими и китайскими школьниками в 1950-х. Дети посылали друг другу письма через пионерские организации, делились историями из своей жизни, рассказывали об учебе и своих мечтах.
Бэй Вэньли напомнил о проведении месяца китайско-советской дружбы в ноябре 1952 года в Шанхае. В то время во всех шанхайских кинотеатрах показывали советские фильмы, которые посмотрели порядка 6 млн человек. В городе проходили выставки советских фотографий и гастроли артисты балета и Театр кукол имени С. В. Образцова. «Артисты также посещали заводы и школы, общаясь с простыми гражданами, — рассказал профессор. — Эти мероприятия охватили почти каждый уголок Шанхая, посеяв семена дружбы по всему городу», — сказал он.
«Эти истории многолетней давности говорят нам о том, что дружба между китайским и русским народами укоренилась глубоко и имеет долгую историю, — считает Бэй Вэньли. — Сегодня внедрение безвизового режима, поощрение академических обменов и поддержка сотрудничества в сфере туризма продолжают преследовать ту же цель — дать возможность простым людям обеих стран чаще встречаться, лучше понимать друг друга и дружить», — резюмировал он.
26−27 апреля в Шанхае проходит конференция дискуссионного клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Церемония открытия состоялась 27 апреля. В мероприятии принимают участие более 40 экспертов из РФ и КНР. Главная тема конференции «Эпоха многополярности: новые горизонты российско-китайского сотрудничества».
1 декабря 2025 года был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в РФ сроком до 30 дней без виз. Власти Китая ввели в отношении россиян аналогичный безвизовый режим 15 сентября.