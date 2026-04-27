Врач Поляков оценил эффективность диеты Роналду

Диету Криштианы Роналду раскрыл его бывший личный повар Джорджо Бароне. он рассказал журналистам, что 41-летняя суперзвезда футбола отказался от сахара, молока и мучного. Углеводы спортсмен получает из овощей. На ужин он предпочитает легкую пищу: рыбу или мясное филе.
Комментируя диету Роналду, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru подчеркнул, что такое меню является хорошим решением.
«Роналду посадили на лёгкую модификацию элиминационной репродукционной диеты, которая подразумевает, как правило, исключение содержащих глютен продуктов, молочных богатых омегой 6, то есть, кукурузное, подсолнечное, рапсовое масла и других, которые могут вызывать в организме воспалительные процессы и опосредованно могут спровоцировать задержку жидкости и набор веса в целом», — объяснил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что в формате элиминационного репродукционного подхода исключаются на несколько месяцев определённые группы продуктов, в том числе, на которые есть пищевая аллергия.
«Продукты исключаются в среднем на полгода. Затем раз в месяц добавляется одна группа и ведется наблюдение, как реагирует организм, какое состояние здоровья, что с весом происходит и так далее. Если никаких изменений нет, можно эти продукты вернуть обратно, если идет негативная симптоматика, то, соответственно, нужно эти продукты убирать пожизненно», — добавил он.
