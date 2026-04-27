Дмитрий Демешин привёз в зону проведения спецоперации технику и снаряжение

Губернатор Хабаровского края вручил государственные награды военнослужащим.

Источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время очередной рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции встретился с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток» и добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск». Передал им технику, оборудование и снаряжение. Глава региона на передовой вручил военнослужащим государственные награды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дмитрий Демешин лично контролирует ход снабжения всем необходимым военнослужащих из Хабаровского края, находящихся в зоне проведения СВО, а также эффективность помощи, которую регион оказывает подшефному Дебальцево. Губернатор регулярно выезжает в зону СВО, общается с бойцами и их командирами, смотрит, как они живут и проводят свой досуг. Во время таких поездок Дмитрий Демешин узнает у военнослужащих, какая помощь для них более приоритетна в настоящий момент, на основе полученных сведений правительство Хабаровского края формирует планы работы.

Во время очередной поездки Дмитрий Демешин привёз технику, оборудование и снаряжение, необходимые на передовой. Это БПЛА и комплектующие к ним, мотоциклы, автомобили, квадроциклы и запчасти для ремонта, болотоходы, спецоборудование, медикаменты и перевязочные материалы, а также средства для строительства волоконно-оптических линий связи.

— Уже не раз говорил, что с большим уважением отношусь к тем, кто не сделал шаг назад, не сбежал из страны, не струсил, а поступил как настоящий мужчина. Именно поэтому я не просто передаю помощь, а привожу её сам. Чтобы поддержать боевой дух и лично пожать руку парням, — отметил Дмитрий Демешин.

На передовой губернатор вручил государственные награды военнослужащим из подразделений группировки «Восток» и отряда БАРС-8 «Хабаровск».

Недалеко от линии боевого соприкосновения при поддержке Хабаровского края готовится учебная база для спецназа. Здесь будут тренировать ближний бой, отрабатывать навыки поражения и эффективного использования беспилотников. Хабаровский край поможет с оборудованием и стройматериалами, а также оснастит базу беспилотниками и техникой для наведения БПЛА.

С начала специальной военной операции Хабаровский край направил бойцам более 12 тысяч беспилотников, около 560 мотоциклов и квадроциклов, свыше 60 автомобилей и автовездеходов, а также сотни единиц средств связи, приборов наблюдения, генераторов, обогревательного оборудования и многое другое. Дмитрий Демешин проинспектировал условия, в которых живут бойцы, посетил сделанный ими самостоятельно импровизированный спортзал, где потренировался, оценив качество спортинвентаря.

В подшефном Дебальцево Дмитрий Демешин осмотрел объекты, которые Хабаровский край по поручению Президента России восстанавливает в 2026 году, а также встретился с хабаровскими врачами, помогающими на волонтерской основе в местных больницах наладить прием пациентов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
