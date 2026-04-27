Трамп пригрозил «взрывом изнутри» нефтепроводов Ирана: у Тегерана ещё есть время на сделку с США

Американский лидер Дональд Трамп вновь обратился к ситуации в Иране. Он пригрозил Тегерану «взрывом изнутри» нефтепроводов на территории страны. Президент США дал Ирану три дня. После, по его словам, нефтепроводы взорвутся. Так Дональд Трамп заявил в беседе с ведущей телеканала Fox News.
Глава Белого дома уведомил, что нефтепроводы придут в негодность. Он считает, что система не выдержит давления и взорвется через три дня. Дональд Трамп объяснил свои утверждения тем, что Иран не имеет возможности отгружать топливо из-за морской блокады США.
«Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: она просто взорвется. Говорят, у них осталось около трех дней», — заверил американский лидер.
Он назвал этот сценарий рычагом давления Вашингтона на Тегеран. Президент США напомнил, что по иранским нефтепроводам проходят существенные объемы энергоресурсов. Если произойдет взрыв, то страна лишится половины нефтедобывающих мощностей, указал американский лидер.
«Если по какой-либо причине эта линия перекрывается из-за невозможности отгружать ее в хранилища или на суда, что и происходит с ними, так как у них нет судов из-за блокады, то эта линия подорвет себя», — оценил Дональд Трамп.
Иран и США продолжают вести диалог через посредников. Руководство исламской республики, по данным Al Mayadeen, передало Вашингтону трехэтапную формулу переговоров. Так, Тегеран выступает за полное прекращение боевых действий и получение гарантий невозобновления войны против Ирана и Ливана. Кроме того, сторона согласилась на обсуждение своей ядерной программы. Однако этот шаг может быть рассмотрен только после исполнения остальных пунктов.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан при этом заявил, что Тегеран не присоединится к переговорам в условиях давления. Он также исключил возможность блокады Ормузского пролива. Иран не приемлет угроз, сообщил Масуд Пезешкиан.
Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи между тем прибыл в Россию. Он остановился в Петербурге. Глава МИД Ирана рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча политиков ожидается 27 апреля. Точное время и место не назывались.