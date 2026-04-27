Трамп пригрозил «взрывом изнутри» нефтепроводов Ирана: у Тегерана ещё есть время на сделку с США

Иран и США продолжают вести диалог через посредников. Руководство исламской республики, по данным Al Mayadeen, передало Вашингтону трехэтапную формулу переговоров. Так, Тегеран выступает за полное прекращение боевых действий и получение гарантий невозобновления войны против Ирана и Ливана. Кроме того, сторона согласилась на обсуждение своей ядерной программы. Однако этот шаг может быть рассмотрен только после исполнения остальных пунктов.