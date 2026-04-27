Развожаев: «Новый Херсонес» задал высокий стандарт для понимания истории России

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Открытый в Севастополе музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» задал высокий стандарт для понимания истории России и ее духовных ценностей, считает глава комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Херсонес — это культовое место, наше место. Потрясающий музейно-храмовый комплекс [»Новый Херсонес«] создан по поручению президента стараниями владыки Тихона (митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) — прим. ТАСС). И сегодня он привлекает очень много людей и задает высочайший стандарт понимания истории нашей страны, культуры нашей страны и наших основных традиционных духовно-нравственных ценностей», — сказал Развожаев ТАСС.
Он напомнил, что комплекс расположен в исторически значимом месте: рядом с ним находится городище античного Херсонеса Таврического, здесь принял крещение князь Владимир, принесший христианство на Русь, и здесь же он породнился с Византией, взяв в жены царевну Анну, в более поздние века это место оказалось связано с обеими героическими оборонами Севастополя. Сейчас на городище проводятся археологические раскопки, а уже открытые объекты законсервированы для экскурсионного посещения, а на месте крещения Владимира действует возрожденный Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь.
Губернатор отметил, что и «Новый Херсонес», и исторический комплекс привлекают большое количество туристов. Он выразил надежду, что этот объект станет одним из ключевых для посещения иностранцами — в том числе теми, кто будет обучаться в морском международном кампусе, создаваемом при Севастопольском государственном университете.
«Севастополь всегда очень популярен для посещения, в том числе, конечно, и благодаря “Новому Херсонесу” — там огромный поток желающих посетить. И очень хорошо было бы, чтобы студенты-иностранцы из дружественных нам стран, проходя подготовку под каким-то важным для их государства направлениям, во время учебы также воспринимали и понимали лучше культуру и ценности нашего народа, нашей страны, посещая такие места, как “Новый Херсонес”, — добавил Развожаев.
О «Новом Херсонесе».
Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424−421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству. В 1783 году Крым был принят в состав Российской империи.
Музей на территории древнего городища Херсонеса существовал с XIX века, а в 2024 году рядом открыт музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». В его составе построены Музей Крыма и Новороссии, Музей античности и Византии и специализированный Музей христианства. Общая площадь территории — 22,4 гектара, общая площадь зданий комплекса — 144 тыс. кв. м. В структуре комплекса также византийский квартал с интерактивными площадками, музеефицированные памятники классического и античного периодов, первый в мире храм-парк и другие объекты.