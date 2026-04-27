В хабаровском селе предприниматель накидывал до 94% на соль, сахар и крупы

Прокуратура Охотского района выявила серьезные нарушения правил ценообразования в одном из магазинов села Вострецово. Владелец торговой точки задирал цены на социально значимые продукты, причем накрутка в отдельных случаях доходила почти до ста процентов от разрешенной государством предельной надбавки.
Село Вострецово считается удаленным от районного центра, однако именно в таких населенных пунктах контроль за ценами на продукты первой необходимости должен быть особенно строгим. Предприниматель, судя по всему, об этом либо забыл, либо решил не вспоминать. В ходе проверки выяснилось, что завышены цены на целый список товаров, без которых не обходится ни одна кухня.
«Подорожали макаронные изделия, соль поваренная, сахар, масло подсолнечное, сливочное масло и сразу несколько видов круп — пшено, рис, гречка и овсянка. Надбавка на каждый продукт варьировалась от 13 до 48 рублей, а в процентном выражении отклонение от установленной нормы составило от 18% до 94%», — рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор района внес владельцу магазина представление об устранении нарушений, и документ не ушел в стол. Предприниматель оперативно привел цены в соответствие с требованиями законодательства, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Покупатели наконец увидели на ценниках цифры, которые должны были быть там изначально.
Однако исправлением ситуации в торговом зале дело не ограничилось. По постановлению прокурора сам предприниматель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ — завышение установленных надбавок к ценам на товары, регулируемые государством. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.