«Бурановские бабушки» не исключили исполнения песни на стихи Захаровой

Участницы музыкального коллектива отметили, что готовы познакомиться с творчеством официального представителя МИД РФ.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» после встречи с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой заявили, что готовы познакомиться с ее творчеством и не исключают возможность написания песни на ее стихи. Об этом они сообщили в беседе с ТАСС.

«Мы очень рады встрече с Марией Захаровой, пообещали познакомиться с ее творчеством и, возможно, исполнить песню на ее стихи… все было очень быстро и по-доброму», — рассказали участницы коллектива.

Встреча прошла в рамках визита Захаровой в Удмуртию. В Буранове исполнительницы выступили с несколькими композициями на удмуртском языке, включая собственные версии известных мировых хитов. В свою очередь дипломат поделилась опытом написания песен. Ранее Захарова отмечала, что встретиться с участницами коллектива было ее мечтой.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше