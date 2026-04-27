«Бурановские бабушки» не исключили исполнения песни на стихи Захаровой

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» после встречи с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой заявили, что готовы познакомиться с ее творчеством и не исключают возможность написания песни на ее стихи. Об этом они сообщили в беседе с ТАСС.
«Мы очень рады встрече с Марией Захаровой, пообещали познакомиться с ее творчеством и, возможно, исполнить песню на ее стихи… все было очень быстро и по-доброму», — рассказали участницы коллектива.
Встреча прошла в рамках визита Захаровой в Удмуртию. В Буранове исполнительницы выступили с несколькими композициями на удмуртском языке, включая собственные версии известных мировых хитов. В свою очередь дипломат поделилась опытом написания песен. Ранее Захарова отмечала, что встретиться с участницами коллектива было ее мечтой.