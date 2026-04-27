Советников НАТО уничтожили на тайных базах: взрывы гремели в Днепре и Сумах

Массированные прилеты по объектам ВСУ зафиксировали в Шостке и Днепре. Удары могли быть нанесены по различным целям, от полукустарных мастерских по сборке дронов до логистических хабов и позиций ЗРК. Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил aif.ru, что эти удары — часть планомерной работы по уничтожению военного потенциала киевского режима.
Днепр: главная база снабжения ВСУ на передовой.
По словам Джерелиевского, киевский режим превратил Днепр в ключевой узел для обеспечения передовых подразделений ВСУ.
«В Днепре большое количество военных производств было ещё в советские времена. Сейчас в этом городе постоянно создаются полукустарные мастерские, где собираются разные дроны. Днепр сегодня — это главная база для снабжения передовой не только в Донбассе, но и на южном направлении», — сказал он.
Джерелиевский уточнил, что здесь также сосредоточено много личного состава ВСУ, а сам город является ключевым для обороны всего юго-восточного направления Украины.
Шостка: удары по логистике и натовским специалистам.
Очевидцы сообщили о не менее чем 20 взрывах в Шостке Сумской области. Удары были нанесены по ключевым объектам ВСУ.
«Шостка находится в непосредственной близости от ЛБС, поэтому там сосредоточены логистические хабы ВСУ. Дело в том, что они предпочитают именно размещать всю свою логистику в населённых пунктах, причем используя для этого терминалы гражданского назначения», — рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Он отметил, что ВС РФ наносит удары по разведанным целям и планомерно уничтожает инфраструктуру ВСУ.
«В Шостке целями ударов могли стать склады и перевалочные пункты вооружения и боеприпасов, огневые позиции систем ПВО и РСЗО HIMARS, которые ВСУ также часто размещают в населенных пунктах. ВС РФ планомерно уничтожает инфраструктуру ВСУ», — объяснил военный эксперт.
Советники и военные специалисты НАТО под прицелом.
Джерелиевский обратил внимание на то, что удары могли наноситься по местам дислокации личного состава ВСУ и наёмников.
«Натовские советники присутствуют во всех формированиях, иногда даже батальонного уровня. Помимо них есть ещё иностранцы-операторы систем ПВО и ракетных установок HIMARS. Операторы связи и технической разведки — это все военнослужащие стран НАТО. Допускаю, что сейчас в Шостке высокая концентрация этих специалистов, потому что это направление оказалось в центре внимания Киева и его спонсоров», — добавил он.
Цель — лишить киевский режим физической возможности атак.
Подводя итог, эксперт подчеркнул, что подобные удары будут продолжаться, пока не исчезнет сама угроза.
«ВС РФ ведет целенаправленную работу по уничтожению военного потенциала Украины, что является приоритетной задачей. Сейчас со стороны ВСУ ведутся непрерывные террористические атаки как дронами, так и непосредственно нанятыми террористами или обманутыми людьми. Пока мы не лишим киевский режим физической возможности проводить такие акции, они будут продолжаться. Поэтому потенциал противника будет уничтожаться», — резюмировал Джерелиевский.