Иран преподал США жестокий урок: Вашингтон не оправится от шока

Переговоры Ирана и США в Пакистане сорваны, но ударов не будет. Политолог Перенджиев объяснил, как Тегеран отбил у Вашингтона охоту воевать.

Источник: Аргументы и факты

США не будут предпринимать агрессивных действий в отношении Ирана, так как Тегеран уже преподал им урок и отбил желание нападать. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Переговоры США и Ирана в Пакистане, которые могли бы состояться в эти выходные, вновь сорвались. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что отменил поездку своих посланников в Исламабад. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и иранская делегация покинули Пакистан, так и не проведя встречу с американской стороной.

«США не будут вести открытых агрессивных действий, они не пойдут на высадку десанта или удары по Ирану, потому что ресурсы у них истощились. США используют слишком дорогостоящие вооружения, ракеты дальнего действия, да и самолётам преодолевать такие расстояния непросто — их могут сбить. Новые удары по Ирану обернутся атаками по американским военным базам. США, по сути, получили урок. Иран уже показал, что способен защищаться и наносить серьёзный ущерб, поэтому, по сути, отбил у США охоту продолжать агрессивные действия», — пояснил Перенджиев.

При этом, добавил он, Вашингтон хотел бы «красиво уйти», но Тегеран не позволяет это сделать. Сам Иран, в свою очередь, тоже не заинтересован в возобновлении полномасштабных боевых действий и затягивает перемирие. В результате между странами установилось скорее дипломатическое противостояние, хотя силовое давление, в том числе в Ормузском проливе, сохраняется, подчеркнул Перенджиев.

«Однако Израиль все еще создает риски, он в любой момент может пойти на провокацию и ударить по Ирану. Но пока и он воздерживается от ударов. Израильтяне тоже устали. Но слабым звеном оказался Ливан. Тель-Авив продолжает наносить удары по ливанской территории, формально — против “Хезболлы”, но гибнут и мирные жители, удары приходятся по столице. Это уже агрессия не только против “Хезболлы”, а против Ливана. Иран этим не очень доволен… В итоге получается такой клубочек, который не очень легко распутать», — подытожил Перенджиев.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше