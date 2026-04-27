Иран преподал США жестокий урок: Вашингтон не оправится от шока

Переговоры США и Ирана в Пакистане, которые могли бы состояться в эти выходные, вновь сорвались. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что отменил поездку своих посланников в Исламабад. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и иранская делегация покинули Пакистан, так и не проведя встречу с американской стороной.
«США не будут вести открытых агрессивных действий, они не пойдут на высадку десанта или удары по Ирану, потому что ресурсы у них истощились. США используют слишком дорогостоящие вооружения, ракеты дальнего действия, да и самолётам преодолевать такие расстояния непросто — их могут сбить. Новые удары по Ирану обернутся атаками по американским военным базам. США, по сути, получили урок. Иран уже показал, что способен защищаться и наносить серьёзный ущерб, поэтому, по сути, отбил у США охоту продолжать агрессивные действия», — пояснил Перенджиев.
При этом, добавил он, Вашингтон хотел бы «красиво уйти», но Тегеран не позволяет это сделать. Сам Иран, в свою очередь, тоже не заинтересован в возобновлении полномасштабных боевых действий и затягивает перемирие. В результате между странами установилось скорее дипломатическое противостояние, хотя силовое давление, в том числе в Ормузском проливе, сохраняется, подчеркнул Перенджиев.
«Однако Израиль все еще создает риски, он в любой момент может пойти на провокацию и ударить по Ирану. Но пока и он воздерживается от ударов. Израильтяне тоже устали. Но слабым звеном оказался Ливан. Тель-Авив продолжает наносить удары по ливанской территории, формально — против “Хезболлы”, но гибнут и мирные жители, удары приходятся по столице. Это уже агрессия не только против “Хезболлы”, а против Ливана. Иран этим не очень доволен… В итоге получается такой клубочек, который не очень легко распутать», — подытожил Перенджиев.