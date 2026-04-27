Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург, где рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщило агентство IRNA.
— Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, — цитирует сообщение агентства РИА Новости.
26 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Аббас Арагчи прилетит в Россию с визитом в понедельник, 27 апреля.
В этот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога с США необходимо устранить все препятствия, в том числе отменить морскую блокаду судов и портов Исламской Республики. Он отметил, что продолжение политики давления со стороны Вашингтона противоречит заявленным намерениям о вступлении в дипломатический процесс с Тегераном.
Тегеран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп говорил, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана должна была пройти в Исламабаде 20 апреля. По словам президента, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку».