Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург, где рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщило агентство IRNA.

— Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

26 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Аббас Арагчи прилетит в Россию с визитом в понедельник, 27 апреля.

В этот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога с США необходимо устранить все препятствия, в том числе отменить морскую блокаду судов и портов Исламской Республики. Он отметил, что продолжение политики давления со стороны Вашингтона противоречит заявленным намерениям о вступлении в дипломатический процесс с Тегераном.

Тегеран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп говорил, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана должна была пройти в Исламабаде 20 апреля. По словам президента, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше