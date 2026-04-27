Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным

В этот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога с США необходимо устранить все препятствия, в том числе отменить морскую блокаду судов и портов Исламской Республики. Он отметил, что продолжение политики давления со стороны Вашингтона противоречит заявленным намерениям о вступлении в дипломатический процесс с Тегераном.