Стало известно, сколько выходных будет у россиян в мае

Россиян ожидают 12 выходных дней в мае. Рабочих дней в последнем месяцев весны будет 19. Речь идёт о тех, кто работает в условиях пятидневной рабочей недели.
«На май 2026 года из 31 календарного дня будет 19 рабочих и 12 выходных дней», — цитирет РИА Новости доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
Такое соотношение обусловлено тем, что в мае отмечаются два праздника — Праздник Весны и Труда и День Победы, эти дни являются нерабочими.
Напомним, рабочая неделя, которая началась в понедельник 27 апреля, будет четырёхдневной. Россияне будут работать 27, 28, 29 и 30 апреля. После этого их ожидает трёхдневный отдых. Кроме того, предпраздничный рабочий день 30 апреля предполагается сделать сокращённым на час.
Также россиян ждут трехдневные выходные в начале лета. Всего же летом 2026 года в РФ будет на два рабочих дня больше, чем в 2025 году.
