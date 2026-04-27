В парке «Судостроитель» Комсомольска-на-Амуре благоустраивают зону отдыха

Работы ведутся за счёт средств президентского нацпроекта.

Источник: Хабаровский край сегодня

В парке «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре началось благоустройство ещё одной зоны отдыха — подрядчики приводят в порядок общественное пространство, расположенное между воротами в парк со стороны улицы Краснофлотской и площадкой, где раньше находилась сцена. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас ведутся подготовительные работы.

По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, благоустройство ведётся за счёт средств национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

После расчистки территории сотрудники подрядной организации начнут готовить основание, устанавливать новые бордюрные камни, укладывать брусчатку и монтировать систему наружного освещения. По завершению работ специалисты поставят удобные лавочки и урны.

Отметим, что данное общественное пространство учтут при разработке итогового проекта благоустройства парка, с которым администрация Комсомольска-на-Амуре зайдёт на Всероссийский конкурс лучших инициатив по организации городской среды. В случае победы, мэрия получит 300 миллионов рублей на реализацию задуманного.