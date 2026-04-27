От 80 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

На продажу выставлены 16 лотов, среди которых легковые автомобили разных годов выпуска. Например, Geely Emgrand x7 2019 года с начальной ценой 700 000 рублей, Toyota Land Cruiser 200 2009 года за 2 090 000 рублей, Skoda Octavia 2014 года за 780 000 рублей, Hyundai Creta 2020 года за 1 310 000 рублей, а также Лады Granta 2023 года и Xray 2017 года по стартовой цене от 555 600 рублей.