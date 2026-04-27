От 80 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начали принимать заявки на аукцион по продаже арестованных автомобилей и другого транспорта. Торги организует территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом.

На продажу выставлены 16 лотов, среди которых легковые автомобили разных годов выпуска. Например, Geely Emgrand x7 2019 года с начальной ценой 700 000 рублей, Toyota Land Cruiser 200 2009 года за 2 090 000 рублей, Skoda Octavia 2014 года за 780 000 рублей, Hyundai Creta 2020 года за 1 310 000 рублей, а также Лады Granta 2023 года и Xray 2017 года по стартовой цене от 555 600 рублей.

Для участия необходимо подать заявку, внести задаток и подготовить пакет документов до 18 мая. Торги проведут на электронной площадке «Фабрикант».