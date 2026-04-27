Какие выплаты россияне получат в апреле досрочно

«По пенсионерам механика иная. До 30 апреля майскую пенсию получат те, кому деньги обычно приходят через банк с 1-го по 4-е число месяца. Это распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Заявлений подавать не нужно, перечисление пройдет автоматически. Если вместе с пенсией обычно приходят другие выплаты Соцфонда, они тоже упадут на счет досрочно», — сказал депутат.