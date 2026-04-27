Какие выплаты россияне получат в апреле досрочно

Перед майскими праздниками Социальный фонд традиционно сдвигает выплату пенсий и некоторых пособий. Получить их россияне смогут досрочно, в последнюю неделю апреля. О каких именно начислениях идет речь и почему было принято такое решение, рассказывает «Парламентская газета» (18+).
Три детских пособия.
Перед длинными выходными Соцфонд сдвигает даты некоторых выплат, однако это касается не всех пособий, и в этой механике многие путаются, отметил в разговоре с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«29 и 30 апреля досрочно через банк поступят три детских пособия. Речь про единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — рассказал депутат.
Он уточнил, что логика здесь простая: «все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, перечислят заранее, чтобы семьи получили деньги до праздников».
«Отдельно стоит сказать про способ доставки. Досрочное перечисление работает только для тех, кто выбрал безналичный вариант через банк. Если пособие идет через Почту России, денег 29 и 30 апреля ждать не стоит, они поступят уже в мае по региональному графику Почты России, причем в отдельных регионах доставка может продолжаться до 25 мая», — добавил Алексей Говырин.
Никаких заявлений для переноса срока выплат подавать не нужно, средства придут автоматически.
По обычному графику.
Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет переводится в мае 5-го числа по обычному графику, досрочного перечисления не будет. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей также придет в свой срок, 8 мая, объяснил Алексей Говырин.
«По пенсионерам механика иная. До 30 апреля майскую пенсию получат те, кому деньги обычно приходят через банк с 1-го по 4-е число месяца. Это распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Заявлений подавать не нужно, перечисление пройдет автоматически. Если вместе с пенсией обычно приходят другие выплаты Соцфонда, они тоже упадут на счет досрочно», — сказал депутат.
Пенсионеров, которые получают деньги через почту, досрочная схема не затронет. Почтальоны начнут доставку на дом со 2 или 3 мая, тогда же пенсию можно будет забрать в кассе отделения, и продлится эта доставка до 25 мая, добавил он.
«Если свести все в одну картину, досрочно 29 и 30 апреля приходят отдельные детские пособия тем, кто получает их на карту, а до 30 апреля приходит майская пенсия тем, у кого банковская дата выплаты выпадает на первые числа мая. Остальные упомянутые выплаты идут по обычному графику», — заключил парламентарий.
В Соцфонде ранее напомнили, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местными законами. Они выплачивают пособия по своему графику.