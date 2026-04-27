Замглавы хабаровской турбазы заплатит штраф за гибель мужчины на тюбинге

Хабаровский районный суд вынес приговор заместителю директора гостиничного комплекса, которого признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. Трагедия разыгралась 2 января 2024 года в селе Краснореченское, куда хабаровчане приехали за зимними развлечениями — закончилось все открытой черепно-мозговой травмой и гибелью одного из посетителей прямо на месте.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, пригородный комплекс организовал на своей территории платный зимний досуг с катанием на тюбингах и катком. За безопасность эксплуатации горок отвечал подсудимый, и именно он, по версии следствия, знал о существовании на территории комплекса естественного склона, который расчистили и который внешне выглядел вполне пригодным для спуска.
Однако у этого склона имелся скрытый от глаз катающихся дефект — резкий обрыв, фактически трамплин, в месте примыкания ко льду протоки реки Амур. Суд установил, что заместитель директора осознавал: данный склон не предназначен для катания. Но в погоне за выручкой он допустил его фактическое массовое использование отдыхающими, не приняв никаких мер безопасности.
Второго января позапрошлого года один из посетителей комплекса, ничего не подозревая об опасности, на большой скорости съехал на тюбинге именно с этого склона. На трамплине его подбросило, после чего мужчина рухнул на лед и ударился головой. От полученной открытой черепно-мозговой травмы он скончался до прибытия медиков.
Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших. Супруга и двое детей погибшего получат от гостиничного комплекса в общей сложности три миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.